Seyhan Soylu Seda Sayan'ın eski aşkına gönlünü kaptırdı
Seyhan Soylu, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
Ekranlarda Sisi lakabıyla bilinen Seyhan Soylu, Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’a benzemek için geçtiğimiz aylarda bıçak altına yatarak bir dizi operasyonlar geçirdi.
10 farklı bölgesinden ameliyat olduğu konuşulan Soylu'nun değişimi sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde bir defilede ise mankenlik yapan Seyhan Soylu’nun tarzı dikkat çekmişti.
Seyhan Soylu şimdi ise gönlünü Seda Sayan’ın eski aşkı Ata Çağlayan’a kaptırdı. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Seyhan Soylu şu ifadeleri kullandı, “Bizimki Ata Çağlayan ile sığı bir gönül ilişkisi değil Atlantis ‘e şnorkelsiz solungaçlarımızla yüzerek gidecek kadar nefesimizi tutabiliyoruz.
Bizi anlayamayıp yakıştırma yapanlar aman dikkat takip ederken boğulursunuz. Bu yüzden kafanızı yormayın birşey yaşarsak maske takmadan baloya ell ele gelecek kadar cesaretliyiz. Hadi biz şimdilik denizaltına binip ya nasip diyoruz..