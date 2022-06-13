Seyhan Soylu Seda Sayan'ın eski aşkına gönlünü kaptırdı

Seyhan Soylu şimdi ise gönlünü Seda Sayan’ın eski aşkı Ata Çağlayan’a kaptırdı. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Seyhan Soylu şu ifadeleri kullandı, “Bizimki Ata Çağlayan ile sığı bir gönül ilişkisi değil Atlantis ‘e şnorkelsiz solungaçlarımızla yüzerek gidecek kadar nefesimizi tutabiliyoruz.