Şeyma Subaşı bikinisinin üstünü çıkartıp, kendini denize bıraktı
Miami'de güneş, deniz ve kumsalın keyfini çıkartan Şeyma Subaşı bikinisinin üstünü çıkartıp denize girdiği anlara dair kareleri de sosyal medyadan yayınladı.
Acun Ilıcalı ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra başta özel hayatı olmak üzere attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı yeniden kışı yaşayan Türkiye'ye Miami'den yayınladığı fotoğraflarla yazı getirdi.
Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte Miami'de tatiline devam eden Şeyma Subaşı birbirinden cesur pozlarla sosyal medyayı karıştırdı.
Cesur paylaşımlarını sürdüren Şeyma Subaşı, ezber bozan pozlarına yenilerini de ekledi.
Şeyma Subaşı "Sakin görünmek zorunda değilsin. sadece değerli hissedebilmek için. Derinliğini saklamak zorunda değilsin. sevilmek için. Küçülmek zorunda değilsin. güvende hissedebilmek için. Özgürlük, ait olmak uğruna kendi gerçeğini feda etmeyi bıraktığında başlar. Derin hissettiğin için özür dilemediğinde. Ve hatırladığında --- zaten hep tamdın" notuyla üstsüz bir şekilde denize girdiği anlara dair pozunu da paylaştı.