Şeyma Subaşı bikinisinin üstünü çıkartıp, kendini denize bıraktı

Şeyma Subaşı "Sakin görünmek zorunda değilsin. sadece değerli hissedebilmek için. Derinliğini saklamak zorunda değilsin. sevilmek için. Küçülmek zorunda değilsin. güvende hissedebilmek için. Özgürlük, ait olmak uğruna kendi gerçeğini feda etmeyi bıraktığında başlar. Derin hissettiğin için özür dilemediğinde. Ve hatırladığında --- zaten hep tamdın" notuyla üstsüz bir şekilde denize girdiği anlara dair pozunu da paylaştı.