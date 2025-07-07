Şeyma Subaşı Bodrum'da aşka geldi: Dudak dudağa aşk pozu olay oldu

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra başta özel hayatı olmak üzere attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı bundan sadece 1 hafta önce sürpriz bir kararla sosyal medyaya ara verdiğini açıklamıştı... Ancak Şeyma Subaşı'nın sosyal medya orucu sadece 1 hafta sürmüş Şeyma Subaşı sosyal medyaya hızlı bir geri dönüş yapmıştı.