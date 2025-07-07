Şeyma Subaşı Bodrum'da aşka geldi: Dudak dudağa aşk pozu olay oldu
Yaşadığı evlilikler, aşklar ve lüks yaşantısıyla attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı sevgilisi Brezilyalı model Marlon Teixeira ile Bodrum'da dudak dudağa aşk pozlarıyla ortalığı karıştırdı.
Acun Ilıcalı ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra başta özel hayatı olmak üzere attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı bundan sadece 1 hafta önce sürpriz bir kararla sosyal medyaya ara verdiğini açıklamıştı... Ancak Şeyma Subaşı'nın sosyal medya orucu sadece 1 hafta sürmüş Şeyma Subaşı sosyal medyaya hızlı bir geri dönüş yapmıştı.
Yaptığı tatillerden sporuna, diyetinden ticaretine kadar neredeyse aldığı her nefesi sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı dünyanın dört bir yanındaki tatil rotalarına bu sefer Türkiye'yi de ekledi.
Şeyma Subaşı, şimdi de yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu Brezilyalı model Marlon Teixeira ile soluğu Türkiye'nin yaz tatili cenneti Bodrum'da aldı.
Şeyma Subaşı katıldığı bir programda sevgilizi Marlon Teixerira için "Hayatımın sonuna kadar tutacağım kişi o. Bizim ruhumuz evli" ifadelerini kullanmıştı.