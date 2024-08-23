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  4. Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu

Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra bir sosyal medya fenomenine dönüşen Şeyma Subaşı tatil için gittiği Bali'de bu sefer verdiği pozlarla sınırları zorladı.

Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu - Resim: 1

Güzelliği ve tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şeyma Subaşı kızı Melisa ile birlikte yaz tatiline aralıksız devam ediyor. 

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Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu - Resim: 2

Tatil pozlarını sosyal medyadan aralıksız paylaşan ve hayatının her anını takipçilerine göstermekten çekinmeyen Şeyma Subaşı bu sefer Bali'den yaptığı paylaşımlarla kendi sınırlarını da aştı.

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Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu - Resim: 3

Subaşı, fit ve ince fiziğiyle beğeni toplarken, takipçileri tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu - Resim: 4

İşte Şeyma Subaşı'nın Bali tatilinden ortalığı karıştıran pozlar...

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