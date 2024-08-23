Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra bir sosyal medya fenomenine dönüşen Şeyma Subaşı tatil için gittiği Bali'de bu sefer verdiği pozlarla sınırları zorladı.
Güzelliği ve tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şeyma Subaşı kızı Melisa ile birlikte yaz tatiline aralıksız devam ediyor.
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Tatil pozlarını sosyal medyadan aralıksız paylaşan ve hayatının her anını takipçilerine göstermekten çekinmeyen Şeyma Subaşı bu sefer Bali'den yaptığı paylaşımlarla kendi sınırlarını da aştı.
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Subaşı, fit ve ince fiziğiyle beğeni toplarken, takipçileri tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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İşte Şeyma Subaşı'nın Bali tatilinden ortalığı karıştıran pozlar...
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