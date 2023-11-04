Şeyma Subaşı cesur cadılar günü kıyafetiyle olay old
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatıyla olay olan, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile kısa süreli bir evlilik yaşayan Şeyma Subaşı'nın çılgın partilere dönüşü çok hızlı oldu. Şeyma Subaşı bu sefer de cadılar günü kostümüyle gündemde...
Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi'den boşandıktan sonra soluğu çılgın partilerde alan Şeyma Subaşı bu kez de Cadılar Günü kostümüyle sosyal medyada olay oldu
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Hem siyah hem de beyaz olmak üzere iki farklı kostüm giyip sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'nın fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.
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