Şeyma Subaşı çifte itiraf: Acun Ilıcalı'nın kulaklarını çınlatıp, ''evliyim'' dedi,
Yaşadığı aşklar, özel hayatı, dünyanın dört bir yanından paylaştığı tatil pozlarıyla olay olan Şeyma Subaşı katıldığı bir programda yaptığı "evliyim" ve "bir kere çok aşık oldum o yüzden Melisa oldu" açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatında bir türlü aradığı ilişkiyi bulamayan Şeyma Subaşı'nın sonunda hem aradığı aşkı hem de aradığı romantizmi yeni sevgilisi Brezilyalı model Marlon Teixeira'da bulmuştu.
Brezilyalı model Marlon Teixeira ile başlayan ilişkisiyle hem aşk hayatında hem de sosyal medya paylaşımlarında yeni bir sayfa açan Şeyma Subaşı bugüne kadar hiç yayınlamadığı kadar cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Şeyma Subaşı bu sefer de Elif Karadayı'nın YouTube programında özel hayatına dair yaptığı itiraflarla gündemde.
Şeyma Subaşı 'Hayatında kaç kere aşık oldun?' sorusuna 'Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır.' yanıtını verdi.