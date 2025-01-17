Şeyma Subaşı çifte itiraf: Acun Ilıcalı'nın kulaklarını çınlatıp, ''evliyim'' dedi,

Şeyma Subaşı 'Hayatında kaç kere aşık oldun?' sorusuna 'Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır.' yanıtını verdi.