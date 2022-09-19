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  4. Şeyma Subaşı, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti

Şeyma Subaşı, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen görüntülerle gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu.

Şeyma Subaşı, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın uyuştucu kullandığı iddia edilen görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Şeyma Subaşı, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti - Resim: 2

Şeyma Subaşı bu iddialar karşısında sessiz kalırken, sevgilisi Meedo ile bir düğüne katıldı.

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Şeyma Subaşı, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti - Resim: 3

Derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Şeyma Subaşı'nın fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti - Resim: 4

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı yaparken yorumları sınırladı.

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