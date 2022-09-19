Şeyma Subaşı, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen görüntülerle gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın uyuştucu kullandığı iddia edilen görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Şeyma Subaşı bu iddialar karşısında sessiz kalırken, sevgilisi Meedo ile bir düğüne katıldı.
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Derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Şeyma Subaşı'nın fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti.
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Şeyma Subaşı'nın paylaşımı yaparken yorumları sınırladı.
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