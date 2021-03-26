Şeyma Subaşı, Duygu Özaslan'ı engelledi
YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla ve Instagram paylaşımlarıyla ünlenen Duygu Özaslan, Reynmen'in kendisini engellediğini söyleyip buna şaşırdığını söyledi. Duygu Özaslan ayrıca Şeyma Subaşı tarafından da sosyal medyada engellediğini açıkladı.
YouTube kanalındaki makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan "İstanbul Sözleşmesi, Ekonomi, Türkçe Rapçiler" başlığında bir video çekti.
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Ünlü Youtuber, Reynmen'in kendisini engellediğini söyleyip buna şaşırdığını söyledi. Özaslan ayrıca Şeyma Subaşı ile ilgili de açıklama yaptı.
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Özaslan, "Şeyma Subaşı sevdiğim biri, tanışıklığım var; bir süredir hikayesini görmediğimi fark ettim. Bir gün Büşra'ylaydık bir bakayım dedim. Engellemiş beni story'sinden. Böyle bir şey yapıldığını bile yemin ederim bilmiyordum" dedi.
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