Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi o mu?
İzmir depreminin ardından yaptığı paylaşımlarla tepkilerin odağı olan Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'da ayrıldıktan sonra adı sık sık aşk dedikodularına karışıyordu. Korona virüse karşı alınan tedbirleri hiçe sayan Subaşı'nın, Miami'de katıldığı partilere yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi ile birlikte gittiği gündemde.
Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirmesinin ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı aşk dolu pozlarıyla sıkça magazin gündeminde yer almıştı. Karantina dönemini İtalyan sevgilisiyle geçiren Subaşı, koronavirüs sürecinde sevgilisiyle tedbirleri hiçe saymalarıyla olay olmuştu.
1,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Subaşı ve Guido çiftinin ayrılık sebebinin para meselesi olduğu iddia edilmişti.