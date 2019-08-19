Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ile katıldığı bir davette çekilen fotoğrafı olay oldu. Göbeği belli olan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, "Şeyma Subaşı hamile mi?" sorusuyla interneti salladı.