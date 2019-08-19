Şeyma Subaşı hamile mi?
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile katıldığı davette tüm dikkatleri üzerine çekti. .
Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ile katıldığı bir davette çekilen fotoğrafı olay oldu. Göbeği belli olan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, "Şeyma Subaşı hamile mi?" sorusuyla interneti salladı.
DJ sevgilisi Guido Senia ile adeta dünyayı gezen Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. İşte Şeyma Subaşı'nın olay olan o pozu.