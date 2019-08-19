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  3. 19 Ağustos 2019 17:45

Şeyma Subaşı hamile mi?

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile katıldığı davette tüm dikkatleri üzerine çekti. .

Şeyma Subaşı hamile mi?

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ile katıldığı bir davette çekilen fotoğrafı olay oldu. Göbeği belli olan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, "Şeyma Subaşı hamile mi?" sorusuyla interneti salladı.

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Şeyma Subaşı hamile mi?

DJ sevgilisi Guido Senia ile adeta dünyayı gezen Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. İşte Şeyma Subaşı'nın olay olan o pozu.

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Şeyma Subaşı hamile mi?

Şeyma Subaşı hamile mi? sorusunu akıllara getiren o kare.

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Şeyma Subaşı hamile mi?

Sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı'nın özel hayatı mercek altına alındı. Şeyma Subaşı'nın kim olduğunu araştıranlar, aslen nereli olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Şeyma Subaşı nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

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