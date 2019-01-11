  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Ocak 2019 10:50

Şeyma Subaşı ile birlikte görülen Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti...

Şeyma Subaşı ile birlikte görülen Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti...

1/ 7
Şeyma Subaşı ile birlikte görülen Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu

Henüz bir açıklama yapmayan ikiliden Guido Senia, sessizliğini bozdu...

2/ 7
Şeyma Subaşı ile birlikte görülen Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu

Bir takipçisi Fransız DJ'in paylaşımına, “Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu? Türkiye'de hakkınızda dedikodular dönüyor” yorumunu yaptı. Guido Senia ise takipçisine, "Kim bilir! Hadi her şeyi kadere bırakalım" yanıtını verdi. Takipçisi ise Senia'ya "Anlıyorum, cevabınız evet..." dedi...

3/ 7
Şeyma Subaşı ile birlikte görülen Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM