Şeyma Subaşı ile birlikte görülen Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu
Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti...
Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti...
Bir takipçisi Fransız DJ'in paylaşımına, “Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu? Türkiye'de hakkınızda dedikodular dönüyor” yorumunu yaptı. Guido Senia ise takipçisine, "Kim bilir! Hadi her şeyi kadere bırakalım" yanıtını verdi. Takipçisi ise Senia'ya "Anlıyorum, cevabınız evet..." dedi...