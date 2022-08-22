Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi yine, yeniden aşka geldi
Bir dargın bir barışık çift Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi yeniden el ele, diz dize, dudak dudağa... Çift kameraların önünde aşka geldi...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, daha önce evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile yeniden barıştı.
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Barışma sonrası Türkiye'de tatil yapan ve tekne ile Ege koylarını gezen ikili soluğu şimdi de Mısır'da aldı.
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Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Şeyma Subaşı'nın 3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf karesi gündem oldu.
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Hakkında sık sık hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atılan ve bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti.
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