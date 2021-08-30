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  4. Şeyma Subaşı ile sevgilisi aşka geldi... Dudak dudağa paylaşımlar!

Şeyma Subaşı ile sevgilisi aşka geldi... Dudak dudağa paylaşımlar!

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptığı Bodrum tatilinin ardından Mısır'a giden Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çifti öpüştükleri anları herkesle paylaştı.

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündemin düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ülke ülke geziyor.

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Son olarak Bodrum ve İstanbul'da vakit geçiren çift şimdi de Mısır'a gitti.

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Hayatının her anını sosyal medyada paylaşan Subaşı evlilik hazırlıkları yaparken sevgilisinden ayrılmış ve sevgilisi kendisi hakkında ilginç iddialarda bulunmuştu.

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Şeyma Subaşı o günleri unuttu ve yüzüğünü yeniden taktı.

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