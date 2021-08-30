Şeyma Subaşı ile sevgilisi aşka geldi... Dudak dudağa paylaşımlar!
Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptığı Bodrum tatilinin ardından Mısır'a giden Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çifti öpüştükleri anları herkesle paylaştı.
Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündemin düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ülke ülke geziyor.
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Son olarak Bodrum ve İstanbul'da vakit geçiren çift şimdi de Mısır'a gitti.
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Hayatının her anını sosyal medyada paylaşan Subaşı evlilik hazırlıkları yaparken sevgilisinden ayrılmış ve sevgilisi kendisi hakkında ilginç iddialarda bulunmuştu.
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Şeyma Subaşı o günleri unuttu ve yüzüğünü yeniden taktı.
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