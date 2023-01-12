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Şeyma Subaşı jakuzide sere serpe poz verdi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez jakuzi pozuyla sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı jakuzide sere serpe poz verdi - Resim: 1

Uzun süredir Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıklarını açıklamış ve 2023 senesinin Mayıs ayında evleneceğini duyurmuştu.

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Şeyma Subaşı jakuzide sere serpe poz verdi - Resim: 2

Nerede evleneceği hakkında gelen soruları ise cevapsız bırakan Şeyma Subaşı’nın Fas’ın Marakeş şehrinde evleneceği magazin kulislerinde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

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Şeyma Subaşı jakuzide sere serpe poz verdi - Resim: 3

Düğüne az bir zaman kalan sevgilisiyle romantik paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, şimdi ise mini elbisesiyle jakuzide olduğu anları takipçileriyle paylaştı.

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Şeyma Subaşı jakuzide sere serpe poz verdi - Resim: 4

Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderiye, “Sosyal medyayı bir ruh olarak buldum” notunu düştü.

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