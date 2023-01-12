Şeyma Subaşı jakuzide sere serpe poz verdi
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez jakuzi pozuyla sosyal medyayı salladı.
Uzun süredir Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıklarını açıklamış ve 2023 senesinin Mayıs ayında evleneceğini duyurmuştu.
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Nerede evleneceği hakkında gelen soruları ise cevapsız bırakan Şeyma Subaşı’nın Fas’ın Marakeş şehrinde evleneceği magazin kulislerinde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.
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Düğüne az bir zaman kalan sevgilisiyle romantik paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, şimdi ise mini elbisesiyle jakuzide olduğu anları takipçileriyle paylaştı.
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Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderiye, “Sosyal medyayı bir ruh olarak buldum” notunu düştü.
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