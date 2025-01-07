Şeyma Subaşı kış günü Bali'den Türkiye'ye yazı getirdi
Yaşadığı aşklar, özel hayatı, dünyanın dört bir yanından paylaştığı tatil pozlarıyla olay olan Şeyma Subaşı bu sefer de Bali tatilinden yaptığı paylaşımlarla hem yazı getirdi hem de genç mankenlere meydan okudu.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatında bir türlü aradığı ilişkiyi bulamayan Şeyma Subaşı'nın sonunda hem aradığı aşkı hem de aradığı romantizmi yeni sevgilisi Brezilyalı model Marlon Teixeira'da bulmuştu.
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Brezilyalı model Marlon Teixeira ile başlayan ilişkisiyle hem aşk hayatında hem de sosyal medya paylaşımlarında yeni bir sayfa açan Şeyma Subaşı bugüne kadar hiç yayınlamadığı kadar cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.
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Bir süredir Bali'de olan Şeyma Subaşı sosyal medya üzerinden Bali günlerine dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Türkiye buz gibi kış günlerini yaşarken bikinisiyle kameralar karşısına geçen Şeyma Subaşı adeta kış günü yazı getirdi.
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