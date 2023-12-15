Şeyma Subaşı kış günü yazı getirdi

Acun Ilıcalı ile yaşadığı hem aşk hem de evlilik sürecinde gündemden düşmeyen, Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hayatını Mısırlı iş insanı Meedo ile birleştiren ancak bu evlilikte de aradığını bulamayarak bir kez daha boşanan Şeyma Subaşı bekarlığının tadını partilerde çıkarmaya devam ediyor.