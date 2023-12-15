Şeyma Subaşı kış günü yazı getirdi
Eşi Meedo'dan psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla boşanan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı ile yaşadığı hem aşk hem de evlilik sürecinde gündemden düşmeyen, Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hayatını Mısırlı iş insanı Meedo ile birleştiren ancak bu evlilikte de aradığını bulamayarak bir kez daha boşanan Şeyma Subaşı bekarlığının tadını partilerde çıkarmaya devam ediyor.
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Dünyanın dört bir yanındaki partiler arasında adeta mekik dokuyan Şeyma Subaşı bu partilerde çektirdiği pozlarını da sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor.
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Her paylaşımı olay olan Şeyma Subaşı bu sefer de mayolu pozlarıyla kış günü yazı getirdi...
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