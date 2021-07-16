Şeyma Subaşı masanın üzerine çıkıp dans etti
Hamilelik, evlilik teklifi, dolandırıcılık, tektaş ve ayrılık haberleriyle aylardır gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı yine gündeme geldi.
Hamilelik, evlilik teklifi, dolandırıcılık, tektaş ve ayrılık haberleriyle aylardır çok konuşulan Şeyma Subaşı (30) ve Mohammed Alsaloussi (36), aralarındaki buzları eritti ve aşklarına yeniden şans verdi.
1 / 7
Ayrılıklarıyla ilgili pek çok dikkat çekici iddia ortaya atılan Subaşı ve Alsaloussi, İspanya'nın İbiza adasındaki tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor.
2 / 7
Son olarak Şeyma Subaşı masanın üzerinde çılgınca dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Neşeli halleri dikkat çeken fenomen, 'kötü günler geride kaldı' mesajı verdi.
3 / 7
Son olarak Şeyma Subaşı masanın üzerinde çılgınca dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Neşeli halleri dikkat çeken fenomen, 'kötü günler geride kaldı' mesajı verdi.
4 / 7