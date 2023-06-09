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  4. Şeyma Subaşı mini taytıyla ayna karşısına geçti

Şeyma Subaşı mini taytıyla ayna karşısına geçti

4 Mayıs günü bir süredir birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikâh masasına oturan Şeyma Subaşı yeni pozlarını paylaştı.

Şeyma Subaşı mini taytıyla ayna karşısına geçti - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 4 Mayıs'ta 3 yıldır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Evlendikten sonra uzun süren bir balayına çıkan fenomen sosyal medya paylaşımlarına da dikkat etmeye başladı.

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Şeyma Subaşı mini taytıyla ayna karşısına geçti - Resim: 2

Yıllardır Instagram hesabından bikinili ve cüretkar kıyafetlerle verdiği pozları yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin artık bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

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Şeyma Subaşı mini taytıyla ayna karşısına geçti - Resim: 3

Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı. Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" şeklinde konuştu.

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Şeyma Subaşı mini taytıyla ayna karşısına geçti - Resim: 4

Ancak bu durum çok da uzun sürmedi. Şeyma Subaşı kısacak taytı ve sporcu sütyeniyle spor sonrası ayna karşısına geçip vücudunu sergiledi.

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