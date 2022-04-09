Şeyma Subaşı Mısırlı ex aşkından kalan son izi de sildi!
Son günlerde adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den kalan son izi de sildirdi.
Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı milyarder Meedo ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl 5 Haziran'da Meedo, Şeyma Subaşı'ya evlenme teklif etti.
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Ibiza'daki tekliften daha çok Meedo'nun sevgilisine aldığı yüzük konuşuldu.
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Teklife 'evet' yanıtını veren Şeyma Subaşı, duygularını "Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.
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Bir süre sonra Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu, düğün işlemlerinin de bu nedenle hızlandığı iddia edildi.
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