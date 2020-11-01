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  3. 01 Kasım 2020 22:51

Şeyma Subaşı partilemeye devam etti

Şeyma Subaşı tatiline ve kutlamalarına devam ediyor. Koronavirüs dinlemeyen Subaşı Cadılar Bayramı kutlarken paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Türkiye İzmir'den gelen ölüm haberlerine ağlarken Subaşı'nın paylaşımları tepki çekti

Şeyma Subaşı partilemeye devam etti

Yaptığı her paylaşımla olay olan Şeyma Subaşı yurt dışında tatiline devam ediyor. Koronavirüs dinlemeyen Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı.

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Şeyma Subaşı partilemeye devam etti

Cadılar Bayramı için ev partisine giden ve ve giydiği kostümlerle paylaşım üstüne paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın rahatlığı şoke etti. Subaşı'nın takipçileri Subaşı'na tepki gösterdi.

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Şeyma Subaşı partilemeye devam etti

İzmir'de yaşanan depremin ardından herkes enkaz altından gelecek iyi haberleri beklerken Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı paylaşımları şoke etti.

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Şeyma Subaşı partilemeye devam etti

Çok sayıda sosyal medya kullancısı da Subaşı'nın paylaşım üstüne paylaşım yapmasına tepki gösterdi.

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