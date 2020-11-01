Şeyma Subaşı partilemeye devam etti
Şeyma Subaşı tatiline ve kutlamalarına devam ediyor. Koronavirüs dinlemeyen Subaşı Cadılar Bayramı kutlarken paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Türkiye İzmir'den gelen ölüm haberlerine ağlarken Subaşı'nın paylaşımları tepki çekti
Yaptığı her paylaşımla olay olan Şeyma Subaşı yurt dışında tatiline devam ediyor. Koronavirüs dinlemeyen Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı.
Cadılar Bayramı için ev partisine giden ve ve giydiği kostümlerle paylaşım üstüne paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın rahatlığı şoke etti. Subaşı'nın takipçileri Subaşı'na tepki gösterdi.
İzmir'de yaşanan depremin ardından herkes enkaz altından gelecek iyi haberleri beklerken Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı paylaşımları şoke etti.