Şeyma Subaşı pembe bikinisiyle yazı geri getirdi
Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile boşandıktan sonra kaldığı yerden devam ediyor... Dominik tatiline çıkan Şeyma Subaşı'nın kış günü yazı getiren pembe bikinili pozlarına beğeni yağdı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, mayıs ayında evlendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile de kısa bir süre önce tek celsede boşanmıştı.
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Yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı Dominik tatilinden yaptığı paylaşımıyla da gündem oldu.
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Deniz keyfi yapan Subaşı, verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın fit fiziği dikkat çekti.
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