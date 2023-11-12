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  4. Şeyma Subaşı Photoshop'u abartınca alay konusu oldu

Şeyma Subaşı Photoshop'u abartınca alay konusu oldu

Sosyal medya paylaşımları ile gündemde kalmaya devam eden Şeyma Subaşı son paylaşımında photoshopu abarttı.

Şeyma Subaşı Photoshop'u abartınca alay konusu oldu - Resim: 1

Acun Ilıcalı ile yaşadığı hem aşk hem de evlilik sürecinde gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, ani bir kararla boşandı.

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Şeyma Subaşı Photoshop'u abartınca alay konusu oldu - Resim: 2

Subaşı boşanmasının ardından bu defa Mısırlı iş insanı Meedo ile evlendi. Masalsı bir düğünle dünyaevine giren Şeyma, aradığını bulamadı.

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Şeyma Subaşı Photoshop'u abartınca alay konusu oldu - Resim: 3

Acun Ilıcalı'dan sonra Meedo ile evlenen ve evliliğinde psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek boşanan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü.

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Şeyma Subaşı Photoshop'u abartınca alay konusu oldu - Resim: 4

DUVARI YAMULTTU

Miami'den İstanbul'a döndüğünü gecenin bir yarısı paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Photoshop'u abarttı.

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