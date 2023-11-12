Şeyma Subaşı Photoshop'u abartınca alay konusu oldu
Sosyal medya paylaşımları ile gündemde kalmaya devam eden Şeyma Subaşı son paylaşımında photoshopu abarttı.
Acun Ilıcalı ile yaşadığı hem aşk hem de evlilik sürecinde gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, ani bir kararla boşandı.
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Subaşı boşanmasının ardından bu defa Mısırlı iş insanı Meedo ile evlendi. Masalsı bir düğünle dünyaevine giren Şeyma, aradığını bulamadı.
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Acun Ilıcalı'dan sonra Meedo ile evlenen ve evliliğinde psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek boşanan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü.
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DUVARI YAMULTTU
Miami'den İstanbul'a döndüğünü gecenin bir yarısı paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Photoshop'u abarttı.
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