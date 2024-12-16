Şeyma Subaşı sere serpe... Yatak odası pozları olay oldu
Yaşadığı aşklar, özel hayatı, dünyanın dört bir yanından paylaştığı tatil pozlarıyla olay olan Şeyma Subaşı bu sefer de yatak odasından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemde.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatında bir türlü aradığı ilişkiyi bulamayan Şeyma Subaşı'nın sonunda hem aradığı aşkı hem de aradığı romantizmi yeni sevgilisi Brezilyalı model Marlon Teixeira'da bulmuştu.
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Brezilyalı model Marlon Teixeira ile başlayan ilişkisiyle hem aşk hayatında hem de sosyal medya paylaşımlarında yeni bir sayfa açan Şeyma Subaşı bugüne kadar hiç yayınlamadığı kadar cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.
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Şeyma Subaşı bu sefer de yatak odasından yaptığı üstsüz paylaşımlarıyla gündemde.
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Üstsüz bir şekilde yatağa sere serpe uzanan Subaşı'nın o halleri sosyal medyaya damga vurdu.
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