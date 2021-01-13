Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştuğu anı paylaştı
Yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu.
Yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu.
"SENİ ŞİMDİDEN ÖZLEDİM"
Mohammed Al Saloussi, sevgilisinin birkaç gün önce "Seni şimdiden özledim, Mohammed'im..." notuyla yaptığı paylaşımına kayıtsız kalmadı.
SEVGİLİSİNE KAVUŞTU
Önceki gün bir araya gelen aşıklar, birlikte Amerikan futbolu izledi. Subaşı, sevgilisine sarılırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.