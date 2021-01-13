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  3. 13 Ocak 2021 12:50

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştuğu anı paylaştı

Yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu.

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştuğu anı paylaştı

Yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu.

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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştuğu anı paylaştı

"SENİ ŞİMDİDEN ÖZLEDİM"
Mohammed Al Saloussi, sevgilisinin birkaç gün önce "Seni şimdiden özledim, Mohammed'im..." notuyla yaptığı paylaşımına kayıtsız kalmadı.

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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştuğu anı paylaştı

SEVGİLİSİNE KAVUŞTU
Önceki gün bir araya gelen aşıklar, birlikte Amerikan futbolu izledi. Subaşı, sevgilisine sarılırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştuğu anı paylaştı

YENİ AŞKINI BÖYLE DUYURMUŞTU
Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Miami'de tatil yapan sosyal medya fenomeni, 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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