Şeyma Subaşı sinema filmiyle şimdi de oyunculuğa giriş yapıyor

Para'da yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programında yeni nesil hakkında yaptığı “Ben onlar gibi fotoğraflar paylaşmıyordum. Kapma yoktu şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi” açıklamasıyla tepki çeken Şeyma Subaşı'dan sürpriz açıklama..