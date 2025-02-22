Şeyma Subaşı sinema filmiyle şimdi de oyunculuğa giriş yapıyor
Son olarak A Para'da yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başaran Şeyma Subaşı şimdi de ünlü şarkıcı Hadise gibi oyunculuğa yeşil ışık yaktı.
Para'da yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programında yeni nesil hakkında yaptığı “Ben onlar gibi fotoğraflar paylaşmıyordum. Kapma yoktu şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi” açıklamasıyla tepki çeken Şeyma Subaşı'dan sürpriz açıklama..
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İstanbul'da magazin muhabirlerinin uzattığı mikrofonlara konuşan Şeyma Subaşı şimdi de oyunculuğu deneyimleyeceğini açıkladı.
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Daha önce bir kitap çıkaran son olarak da bir güzellik markasıyla kozmetik sektörüne atılan Şeyma Subaşı yakında bir sinema filminde ilk oyunculuk deneyimini yaşayacağını açıkladı.
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Şeyma Subaşı, “Bir sinema filmi geliyor. Öyle bir disiplinim var mı, emin değilim. Ama yeni bir tecrübe olacak” dedi.
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