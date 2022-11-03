Şeyma Subaşı sinyali verdi: Evleniyor mu?
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisinde evlilik sinyali verdi.
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile güneşlendiği anları paylaştığı görüntülerde ortaya çıkan detay magazin gündemini adeta sallamıştı.
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Görüntülerde, Mohammed Alsaloussi'nin omzunda Şeyma ve Melisa isimlerinin yazdığı görülmüştü.
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Alsaloussi'nin, iki ismin arasına sonsuzluk işareti eklettirmesi de başka bir detaydı. Tüm bunların ardından Şeyma Subaşı, yaptığı bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştıktan sonra, sayfasının hikayeler bölümünden de yayınladı.
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