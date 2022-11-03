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Şeyma Subaşı sinyali verdi: Evleniyor mu?

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisinde evlilik sinyali verdi.

Şeyma Subaşı sinyali verdi: Evleniyor mu? - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile güneşlendiği anları paylaştığı görüntülerde ortaya çıkan detay magazin gündemini adeta sallamıştı.

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Şeyma Subaşı sinyali verdi: Evleniyor mu? - Resim: 2

Görüntülerde, Mohammed Alsaloussi'nin omzunda Şeyma ve Melisa isimlerinin yazdığı görülmüştü.

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Şeyma Subaşı sinyali verdi: Evleniyor mu? - Resim: 3

Alsaloussi'nin, iki ismin arasına sonsuzluk işareti eklettirmesi de başka bir detaydı. Tüm bunların ardından Şeyma Subaşı, yaptığı bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Şeyma Subaşı sinyali verdi: Evleniyor mu? - Resim: 4

Sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştıktan sonra, sayfasının hikayeler bölümünden de yayınladı.

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