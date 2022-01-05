  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Şeyma Subaşı soluğu yine dünyanın en ünlü tatil noktasında aldı

Şeyma Subaşı soluğu yine dünyanın en ünlü tatil noktasında aldı

Uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, soluğu Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'da aldı.

Şeyma Subaşı soluğu yine dünyanın en ünlü tatil noktasında aldı - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.

1 / 7
Şeyma Subaşı soluğu yine dünyanın en ünlü tatil noktasında aldı - Resim: 2

Uzun süredir Türkiye'ye gelmeyen Subaşı, sevgilisiyle birlikte Miami'de yaşıyordu.

2 / 7
Şeyma Subaşı soluğu yine dünyanın en ünlü tatil noktasında aldı - Resim: 3

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, rotayı yine Meksika'nın Tulum kentine çevirdi.

3 / 7
Şeyma Subaşı soluğu yine dünyanın en ünlü tatil noktasında aldı - Resim: 4

Daha önce uzun süre tatil yaptığı Tulum'da doğal güzelliklerin keyfini çıkaran Subaşı, çekilen fotoğrafları da Instagram'dan paylaştı.

4 / 7