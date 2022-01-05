Şeyma Subaşı soluğu yine dünyanın en ünlü tatil noktasında aldı
Uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, soluğu Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'da aldı.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.
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Uzun süredir Türkiye'ye gelmeyen Subaşı, sevgilisiyle birlikte Miami'de yaşıyordu.
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31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, rotayı yine Meksika'nın Tulum kentine çevirdi.
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Daha önce uzun süre tatil yaptığı Tulum'da doğal güzelliklerin keyfini çıkaran Subaşı, çekilen fotoğrafları da Instagram'dan paylaştı.
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