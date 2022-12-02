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  4. Şeyma Subaşı sonunda evleniyor: Düğün tarihini açıkladı!

Şeyma Subaşı sonunda evleniyor: Düğün tarihini açıkladı!

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra ikinci kez evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı'nın evleneceği tarih belli oldu.

Şeyma Subaşı sonunda evleniyor: Düğün tarihini açıkladı! - Resim: 1

Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Subaşı, İstanbul'a birkaç gün önce geldiğini söyledi.

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Şeyma Subaşı sonunda evleniyor: Düğün tarihini açıkladı! - Resim: 2

Haber Global'in haberine göre; Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün tarihini açıkladı. 

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Şeyma Subaşı sonunda evleniyor: Düğün tarihini açıkladı! - Resim: 3

"Mayıs ayında evleneceğiz" diyen Subaşı, "Düğünüm Türkiye’de olmayacak, yerini söylemeyeyim" diye ekledi.

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Şeyma Subaşı sonunda evleniyor: Düğün tarihini açıkladı! - Resim: 4

Sabah Gazetesi'nde yer alan bir iddiaya göre çift Fas'ta evlenecek. 

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