Şeyma Subaşı sonunda evleniyor: Düğün tarihini açıkladı!
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra ikinci kez evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı'nın evleneceği tarih belli oldu.
Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Subaşı, İstanbul'a birkaç gün önce geldiğini söyledi.
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Haber Global'in haberine göre; Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün tarihini açıkladı.
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"Mayıs ayında evleneceğiz" diyen Subaşı, "Düğünüm Türkiye’de olmayacak, yerini söylemeyeyim" diye ekledi.
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Sabah Gazetesi'nde yer alan bir iddiaya göre çift Fas'ta evlenecek.
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