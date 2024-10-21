Şeyma Subaşı tabularını yıktı; artık hiç olmadığı kadar cesur
Aradığı aşkı da, romantizmi de sonunda yıllar sonra bulmasının heyecanını yaşayan Şeyma Subaşı, Brezilyalı model Marlon Teixeira sevgilisi ile birlikteyken bugüne kadar hiç olmadığı kadar cesur paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatında bir türlü aradığı ilişkiyi bulamayan Şeyma Subaşı'nın sonunda hem aradığı aşkı hem de aradığı romantizmi yeni sevgilisi Brezilyalı model Marlon Teixeira'da buldu.
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Şimdilerde baş başa tatil yaparak zaman geçiren ikili, ilişkilerinin ilk başladığı günlerin aksine artık sık sık sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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Şeyma Subaşı son olarak yıllardır aradığı romantik aşkı bulduğunu da sevgilisi Marlon Teixeira'nın ellerindeki gül destesiyle verdiği bu pozu yayınlayarak ilan etmiş oldu.
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Ancak Şeyma Subaşı'nın aşk hayatındaki değişim sosyal medyadaki hayatına da yansımış gibi gözüküyor.
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