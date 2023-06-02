Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle büyüledi!
3 gün 3 gece süre düğünün ardından Mısırlı milyarder eşi Mohammed Alsaloussi ile balayına giden Şeyma Subaşı tatil pozları ile nefes kesti.
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı Fas'ta düğün yaptı. Günlerdir balayında olan çift pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Son olarak Bali'den fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın keyfi yerinde. "Eşin kıskanıyor mu yoksa daha güzel fotoğraflar gelirdi" yorumuna "Normal değil mi böyle olması saygı duymak lazım" diyen Subaşı'dan kısa süre sonra bikinili pozlar geldi.
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Siyah transparan elbisesinin altına örgü bikini giyen Subaşı fit vücudunu sergiledi.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın eski karısı yeni hayatında oldukça mutlu. Subaşı zaman zaman takipçilerinden gelen soruları da yanıtlamayı imalı mesajlara da emoji bırakmayı ihmal etmiyor.
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