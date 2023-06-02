Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle büyüledi!

Son olarak Bali'den fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın keyfi yerinde. "Eşin kıskanıyor mu yoksa daha güzel fotoğraflar gelirdi" yorumuna "Normal değil mi böyle olması saygı duymak lazım" diyen Subaşı'dan kısa süre sonra bikinili pozlar geldi.