Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı aşk iddialarına Aygün Aydın'dan olay yorum
Sosyetik güzel Dila Tarkan'ın düğününde Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı arasında yeni bir aşk doğduğu iddialarına Aygün Aydın'dan yorum gecikmedi.
Sosyetik güzel Dila Tarkan'ın düğününde Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı arasında yeni bir aşk doğduğu iddiası magazin dünyasını salladı. Hakan Sabancı’yla kısa zamanlı aşk yaşayan Aygün Aydın’dan şoke edecek bir yorum geldi.
Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın Dila Tarkan'ın düğününde birlikte görülmesi aşk dedikodularını alevlendirdi. Hakan Sabancı tarafından terk edilince mesajları ifşa ederek gündem olan Aygün Aydın, "Şeyma benim eskileri kullanacak kadar düşmüş mü?" şeklinde konuştu.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsalouissi ile ayrılan Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti ancak bu birlikteliği kanıtlayacak herhangi bir gelişme ortaya çıkmamıştı. Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in Atina'daki nikah törenine katılan Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın aynı anda Yunan adalarından story paylaşması dikkat çekti.
Yılın sosyetik düğününde aşk kıvılcımı: Şeyma Subaşı, arkadaşı Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in düğünü için Yunanistan'a uçtu. Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın Dila Tarkan'ın düğününde birlikte görülmesi aşk dedikodularını alevlendirdi.