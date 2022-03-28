Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı aşk iddialarına Aygün Aydın'dan olay yorum

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsalouissi ile ayrılan Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti ancak bu birlikteliği kanıtlayacak herhangi bir gelişme ortaya çıkmamıştı. Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in Atina'daki nikah törenine katılan Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın aynı anda Yunan adalarından story paylaşması dikkat çekti.