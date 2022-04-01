Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı yine yakalandı
Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile evlilik hazırlığı yaparken ilişkisini noktalayarak Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, Hakan Sabancı ile bir kez daha yakalandı...
Geçen hafta sonu Yunanistan’da yapılan Dila Tarkan’ın düğününde samimiyetleri ifşa olan Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı çifti, İstanbul dönüşü sık sık birlikte vakit geçirmeye devam ediyor.
1 / 10
Dün akşam bir davete katılan ikili, davetin düzenlendiği mekanın kapısında yakalandı.
2 / 10
TV100’dan Magazin Hattı muhabiri Onur Üçkarışoğlu’nun sorularını yanıtlayan Subaşı, Hakan Sabancı ile sadece arkadaş olduklarını vurguladı.
3 / 10
Hakan Sabancı ise Şeyma Subaşı’yla ilgili soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.
4 / 10