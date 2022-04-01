  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı yine yakalandı

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı yine yakalandı

Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile evlilik hazırlığı yaparken ilişkisini noktalayarak Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, Hakan Sabancı ile bir kez daha yakalandı...

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı yine yakalandı - Resim: 1

Geçen hafta sonu Yunanistan’da yapılan Dila Tarkan’ın düğününde samimiyetleri ifşa olan Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı çifti, İstanbul dönüşü sık sık birlikte vakit geçirmeye devam ediyor.

 

1 / 10
Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı yine yakalandı - Resim: 2

Dün akşam bir davete katılan ikili, davetin düzenlendiği mekanın kapısında yakalandı.

 

2 / 10
Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı yine yakalandı - Resim: 3

TV100’dan Magazin Hattı muhabiri Onur Üçkarışoğlu’nun sorularını yanıtlayan Subaşı, Hakan Sabancı ile sadece arkadaş olduklarını vurguladı.

 

3 / 10
Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı yine yakalandı - Resim: 4

Hakan Sabancı ise Şeyma Subaşı’yla ilgili soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

 

4 / 10