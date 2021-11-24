Şeyma Subaşı ve sevgilisi yine aşka geldi!
Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile özel helikopterle ABD'de bulunan Büyük Kanyon Ulusal Parkı'na gitti.
Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya gelmişti.
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Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, ilişkilerine bir şans daha vermişti.
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Uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Subaşı, sevgilisiyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.
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"BANA 'DÜNYANIN 8. HARİKASI' DEDİ"
Mohammed Alsaloussi, sevgilisini özel helikopterle Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı’na götürdü.
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