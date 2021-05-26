Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle alay etmişti... Şaşırtan açıklama
'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kayla ile Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kayla ile Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
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33 yaşındaki oyuncu, "Seyircinin desteği çok hoşumuza gidiyor. Diziye olan ilgi çok güzel. Çekimler için yarın Ankara'ya döneceğim" dedi.
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"KATRİLYARDER MISIRLI SEVGİLİ..."
Ünlü oyuncu, "Katrilyarder Mısırlı sevgiliden rica etsek, sinema salonu kapatır mı? Yeni 'Mortal Kombat'ı büyük perdede izlemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Ertuğrul, "Sosyal medya hesabınızdan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisine yaptığınız gönderme gündem oldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna cevap verdi.
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