Şeyma Subaşı yatak odasından paylaştı, herkes çıplak sandı
Dünyanın dört bir yanından yaptığı yaz tatili paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı bu sefer de tatil için Bodrum'u tercih etti. Şeyma Subaşı'nın Bodrum tatilinde yatak odasından yaptığı paylaşımı görenler ise önce Şeyma Subaşı'yı çıplak sandı...
Şeyma Subaşı, tatillerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Hayatının her anını takipçilerine göstermekten çekinmeyen Subaşı şimdi de Bodrum tatilinde gittiği hamamdan fotoğraf paylaştı.
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Güzelliği ve tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şeyma Subaşı'nın iddialı pozu kısa sürede gündeme oturdu.
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Ancak Şeyma Subaşı'nın paylaştığı pozların arasında öyle bir tanesi vardı ki takipçileri Şeyma Subaşı çıplak mı diye tekrar tekrar fotoğrafa bakmak zorunda kaldı.
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"Bu sabah sizlerle paylaşmak için birkaç fotoğraf çektim. Burada kalmaktan gerçekten keyif alıyorum" diyen Şeyma Subaşı ten rengi sütyen ve beyaz tayt kombiniyle dikkat çekti.
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