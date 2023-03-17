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Şeyma Subaşı yeni estetiği ile gündeme geldi

Mısırlı sevgilisi Meedo ile evlenmek için gün sayan Şeyma Subaşı yeni bir estetikle gündeme geldi.

Şeyma Subaşı yeni estetiği ile gündeme geldi - Resim: 1

Uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 

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Şeyma Subaşı yeni estetiği ile gündeme geldi - Resim: 2

Düğün hazırlığındaki Subaşı, son paylaşımıyla yine olay yarattı.

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Şeyma Subaşı yeni estetiği ile gündeme geldi - Resim: 3

Takvim'in haberine göre; Düğün öncesi kendisini bakıma alan genç kadının yeni görüntüsü, Jawline (çene hattı dolgusu) yaptırdığını ortaya koydu.

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Şeyma Subaşı yeni estetiği ile gündeme geldi - Resim: 4

Mısırlı aşkı ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, sosyal medyada 'ücret'li tarife başlatmıştı.

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