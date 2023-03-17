Şeyma Subaşı yeni estetiği ile gündeme geldi
Mısırlı sevgilisi Meedo ile evlenmek için gün sayan Şeyma Subaşı yeni bir estetikle gündeme geldi.
Uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
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Düğün hazırlığındaki Subaşı, son paylaşımıyla yine olay yarattı.
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Takvim'in haberine göre; Düğün öncesi kendisini bakıma alan genç kadının yeni görüntüsü, Jawline (çene hattı dolgusu) yaptırdığını ortaya koydu.
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Mısırlı aşkı ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, sosyal medyada 'ücret'li tarife başlatmıştı.
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