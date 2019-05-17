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  3. 17 Mayıs 2019 16:32

Şeyma Subaşı yeni evine taşındı

Acun Ilıcalı'nın düğün hediyesi olarak aldığı Kuruçeşme'deki evi satılağa çıkaran Şeyma Subaşı, aradığı evi sonunda buldu. Subaşı, Ulus'ta bulunan evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı.

Şeyma Subaşı yeni evine taşındı

Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan ve ayda aldığı 125 bin TL'lik nafaka ile uzun süredir konuşulan Şeyma Subaşı, yeni ev arayışına başlamıştı.

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Şeyma Subaşı yeni evine taşındı

Boşandıktan sonra Ilıcalı'nın Kuruçeşme'deki lüks villası yaşayan Subaşı sonunda aradığı evi buldu.

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Şeyma Subaşı yeni evine taşındı

Yeni evine taşındığını Instagram hesabından duyuran Subaşı, Ulus'ta bulunan evinin manzarasını da takipçileriyle paylaştı.

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Şeyma Subaşı yeni evine taşındı

Şeyma Subaşı, boşanma sonrasında studio11'e verdiği röportajda şunları söylenmişti:

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