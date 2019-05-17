Şeyma Subaşı yeni evine taşındı
Acun Ilıcalı'nın düğün hediyesi olarak aldığı Kuruçeşme'deki evi satılağa çıkaran Şeyma Subaşı, aradığı evi sonunda buldu. Subaşı, Ulus'ta bulunan evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan ve ayda aldığı 125 bin TL'lik nafaka ile uzun süredir konuşulan Şeyma Subaşı, yeni ev arayışına başlamıştı.
Boşandıktan sonra Ilıcalı'nın Kuruçeşme'deki lüks villası yaşayan Subaşı sonunda aradığı evi buldu.
Yeni evine taşındığını Instagram hesabından duyuran Subaşı, Ulus'ta bulunan evinin manzarasını da takipçileriyle paylaştı.