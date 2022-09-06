Şeyma Subaşı yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çılgınlar partisinde aşka geldi

Festivalde aşka gelen ve fotoğraflarını paylaşan Subaşı, “Harika ve güzel anlar daha yaşadım... İşleri yapma şeklimiz çok güzeldi ve çok iyiydi... Evet iyi - eğlenceli ve doğru. İşte böyle hissettim. Kendime saklayacağım ve herkesle paylaşmayacağım çok daha fazla düşünce... Bizimle çok gurur duyuyorum ... Çok seviliyoruz. Sallandık!" dedi.