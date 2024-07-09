  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Şeyma Subaşı'dan anne kız hamam sefası

Şeyma Subaşı'dan anne kız hamam sefası

Dünyanın dört bir yanından yaptığı yaz tatili paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı bu sefer de tatil için Bodrum'u tercih etti. Şeyma Subaşı'nın hamamdan yaptığı paylaşımlar ise olay oldu.

Şeyma Subaşı'dan anne kız hamam sefası - Resim: 1

Şeyma Subaşı, tatillerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Hayatının her anını takipçilerine göstermekten çekinmeyen Subaşı şimdi de Bodrum tatilinde gittiği hamamdan fotoğraf paylaştı. 

1 / 9
Şeyma Subaşı'dan anne kız hamam sefası - Resim: 2

Güzelliği ve tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şeyma Subaşı'nın iddialı pozu kısa sürede gündeme oturdu.

2 / 9
Şeyma Subaşı'dan anne kız hamam sefası - Resim: 3

Peştemal ile hamamda poz veren Subaşı'ya birçok takipçisi, "Mükemmel görünüyorsun", "Harikasın" gibi yorumlar yaparken, bazı takipçileri de pozu "cesur" buldu.

3 / 9
Şeyma Subaşı'dan anne kız hamam sefası - Resim: 4
4 / 9