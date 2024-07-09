Şeyma Subaşı'dan anne kız hamam sefası
Dünyanın dört bir yanından yaptığı yaz tatili paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı bu sefer de tatil için Bodrum'u tercih etti. Şeyma Subaşı'nın hamamdan yaptığı paylaşımlar ise olay oldu.
Şeyma Subaşı, tatillerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Hayatının her anını takipçilerine göstermekten çekinmeyen Subaşı şimdi de Bodrum tatilinde gittiği hamamdan fotoğraf paylaştı.
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Güzelliği ve tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şeyma Subaşı'nın iddialı pozu kısa sürede gündeme oturdu.
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Peştemal ile hamamda poz veren Subaşı'ya birçok takipçisi, "Mükemmel görünüyorsun", "Harikasın" gibi yorumlar yaparken, bazı takipçileri de pozu "cesur" buldu.
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