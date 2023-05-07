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  4. Şeyma Subaşı'dan bir düğün daha... Çılgın düğünde aşka geldiler

Şeyma Subaşı'dan bir düğün daha... Çılgın düğünde aşka geldiler

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta Fas'ta nikâh masasına oturan Şeyma Subaşı, aynı yerde iki gün süren düğün yaptı.

Şeyma Subaşı'dan bir düğün daha... Çılgın düğünde aşka geldiler - Resim: 1

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs’ta Fas’ın Marakeş şehrinde nikâh masasına oturan Şeyma Subaşı, düğününü de 5 ve 6 Mayıs’ta aynı yerde yaptı.

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Şeyma Subaşı'dan bir düğün daha... Çılgın düğünde aşka geldiler - Resim: 2

Türkiye’den Elisabeth Mas, Dila Tarkan, Mert Vidinli, Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Cihan Şensözlü gibi isimler Şeyma Subaşı’yı yalnız bırakmadı.

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Şeyma Subaşı'dan bir düğün daha... Çılgın düğünde aşka geldiler - Resim: 3

Subaşı’nın annesi, babası, erkek kardeşi ve Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa da düğünde vardı.

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Şeyma Subaşı'dan bir düğün daha... Çılgın düğünde aşka geldiler - Resim: 4

Subaşı, düğün fotoğrafları ve videolarını sosyal medya hesapları üzerinden de paylaştı.

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