Şeyma Subaşı'dan bir düğün daha... Çılgın düğünde aşka geldiler
Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta Fas'ta nikâh masasına oturan Şeyma Subaşı, aynı yerde iki gün süren düğün yaptı.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs’ta Fas’ın Marakeş şehrinde nikâh masasına oturan Şeyma Subaşı, düğününü de 5 ve 6 Mayıs’ta aynı yerde yaptı.
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Türkiye’den Elisabeth Mas, Dila Tarkan, Mert Vidinli, Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Cihan Şensözlü gibi isimler Şeyma Subaşı’yı yalnız bırakmadı.
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Subaşı’nın annesi, babası, erkek kardeşi ve Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa da düğünde vardı.
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Subaşı, düğün fotoğrafları ve videolarını sosyal medya hesapları üzerinden de paylaştı.
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