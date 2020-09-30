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  3. 30 Eylül 2020 22:50

Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken itiraf

Her hareketi ile magazin gündeminin merkezine oturmayı başaran Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan Subaşı kızı Melisa ile ilgili itirafı dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken itiraf

Yeni sezon ürünler için hazırlıkların son aşamada olduğunu söyleyen Subaşı, bu süreçte kızı Melisa'nın da fikirlerinden yararlandığını söyledi.

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Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken itiraf

'MELİSA BANA FİKİR VERİYOR' Subaşı, "Bazı tasarımlarında Melisa'da çok fikir verdi. Özellikle renk konusunda, 'anne bu ürünlere bu renkler daha güzel olur.

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Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken itiraf

Bu ürünlerde bu renkleri kullanalım' diyerek yeni sezon tasarımlarda kızımda katkı sağladı" açıklamasında bulundu.

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Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken itiraf

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