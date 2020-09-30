Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken itiraf
Her hareketi ile magazin gündeminin merkezine oturmayı başaran Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan Subaşı kızı Melisa ile ilgili itirafı dikkat çekti.
Yeni sezon ürünler için hazırlıkların son aşamada olduğunu söyleyen Subaşı, bu süreçte kızı Melisa'nın da fikirlerinden yararlandığını söyledi.
'MELİSA BANA FİKİR VERİYOR' Subaşı, "Bazı tasarımlarında Melisa'da çok fikir verdi. Özellikle renk konusunda, 'anne bu ürünlere bu renkler daha güzel olur.
Bu ürünlerde bu renkleri kullanalım' diyerek yeni sezon tasarımlarda kızımda katkı sağladı" açıklamasında bulundu.