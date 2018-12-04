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  3. 04 Aralık 2018 16:00

Şeyma Subaşı'dan eleştirilere cevap gibi paylaşım

Geçtiğimiz günlerde 14 aylık evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, ayrılığın hemen ardından Miami'ye tatile gitmişti.

Şeyma Subaşı'dan eleştirilere cevap gibi paylaşım

14 aylık evliliğini ani bir kararla sonlandıran Şeyma Subaşı, boşanmanın hemen ardından kızı Melisa ile Miami'ye tatile gitmişti. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Subaşı, kendisini rahatsız eden insanlara bir göndermede bulundu.

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Şeyma Subaşı'dan eleştirilere cevap gibi paylaşım

Şeyma Subaşı, tatil pozlarını boşanmanın hemen ardından paylaşması nedeniyle sıklıkla, sert ve kötü yorumlara maruz kalmış ve "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" gibi cümlelerle karşı karşıya kalmıştı.

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Şeyma Subaşı'dan eleştirilere cevap gibi paylaşım

BENİ RAHAT BIRAKIN... Subaşı gelen yorumlar sonrası Instagram hesabından yayınladığı kareye, "beni rahat bırakın" yazarak, kendisi hakkında konuşanlara göndermede bulundu.

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Şeyma Subaşı'dan eleştirilere cevap gibi paylaşım

Geçtiğimiz günlerde ise paylaştığı bir fotoğrafta, "Yapabileceğine inandı ve yaptı" dövmesini gösteren Subaşı, bu yazısında ise Acun Ilıcalı'ya bir göndermede bulunduğu düşünülüyor.

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