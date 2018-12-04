Şeyma Subaşı'dan eleştirilere cevap gibi paylaşım
Geçtiğimiz günlerde 14 aylık evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, ayrılığın hemen ardından Miami'ye tatile gitmişti.
14 aylık evliliğini ani bir kararla sonlandıran Şeyma Subaşı, boşanmanın hemen ardından kızı Melisa ile Miami'ye tatile gitmişti. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Subaşı, kendisini rahatsız eden insanlara bir göndermede bulundu.
Şeyma Subaşı, tatil pozlarını boşanmanın hemen ardından paylaşması nedeniyle sıklıkla, sert ve kötü yorumlara maruz kalmış ve "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" gibi cümlelerle karşı karşıya kalmıştı.
BENİ RAHAT BIRAKIN... Subaşı gelen yorumlar sonrası Instagram hesabından yayınladığı kareye, "beni rahat bırakın" yazarak, kendisi hakkında konuşanlara göndermede bulundu.