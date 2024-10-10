Şeyma Subaşı'dan gizemli sevgiliden sonra gizemli yatak paylaşımı
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatında bir türlü aradığı ilişkiyi bulamayan Şeyma Subaşı'nın yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıkmıştı. Bir süredir sosyal medyasından gizemli sevgilisine dair fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı bu sefer de loş ışıklar altındaki yatak odası paylaşımıyla gündem oldu.
Cesur paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurmuştu. Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın bu evliliği sadece 5 ay sürmüştü. Her anını sosyal medyadan paylaşarak yaşamına devam eden Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı bir süredir sosyal medyada ara sıra da olsa gizemli bir esmer yakışıklının fotoğraflarını paylaşıyordu. Subaşı'ya gül alarak yemek yapan yeni aşkının 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu öğrenildi.
Subaşı'nın aksine yeni ilişkisinden hiçbir kare paylaşmayan yakışıklı model, dikkatleri üzerine çekti.
Şimdilerde baş başa tatil yaparak zaman geçiren ikiliden aşk karesi gelmezken herhangi bir açıklama yapmayı da tercih etmediler.