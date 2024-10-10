Şeyma Subaşı'dan gizemli sevgiliden sonra gizemli yatak paylaşımı

Cesur paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurmuştu. Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın bu evliliği sadece 5 ay sürmüştü. Her anını sosyal medyadan paylaşarak yaşamına devam eden Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.