Şeyma Subaşı'dan herkesi şaşırtan sözler
Olaylı ayrılıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile aralarındaki buzları eriten Şeyma Subaşı, evlilik ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Medoo bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!' dedi." ifadelerini kullandı
Geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Mohammed Alsaloussi (36) ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı (31), YouTube kanalına geri döndü. Aldığı radikal kararları takipçileriyle paylaşan Subaşı, ayrıca aşk hayatıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Ibiza'da sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bocaladıkları bir dönem geçirdiklerini itiraf eden Şeyma Subaşı, esprili bir dille, "İlişkisi olan Ibiza'ya gitmesin!" diye konuştu.
Subaşı daha sonra konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: Ibiza'nın böyle bir enerjisi var. Es Vedra'nin olduğu yer bermuda şeytan üçgeninin bir tanesinin olduğu yer deniliyor. Oradan dolayı olabilir. İnanılmaz bir enerjisi var ama bununla beraber gerçekten çok ağır bir enerjisi var, o enerjiyi hissediyorsunuz hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Biz kötü hissettik demek istemiyorum ama eğer zihniniz kuvvetli değilse bir tık bocalayabiliyorsunuz.
Kısa bir süre önce sevgilisi ve ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, anne ve babasının Mohammed Alsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. Sevgilisiyle Bodrum tatilinde daha fazla yakınlaştıklarını da belirten Subaşı, "Medoo beni ailemden istedi." ifadelerini kullandı.