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  3. 21 Temmuz 2019 13:05

Şeyma Subaşı'dan ''hidrolik asit'' özrü

Şeyma Subaşı'dan ''hidrolik asit'' özrü

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Ayrılıktan sonra Subaşı, Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Şeyma Subaşı'dan ''hidrolik asit'' özrü

Şeyma Subaşı, televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra, "Sadece Şeyma" adlı kitabını piyasaya çıkarmıştı.

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Şeyma Subaşı'dan ''hidrolik asit'' özrü

'SADECE ŞEYMA' KİTABINDA SKANDAL HATA Subaşı'nın kitabındaki "Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım" kısmında, "hidroklorik asit" ile "hyaluronik asit" kelimelerinin karıştırıldığı ve okuyucuya yanlışlıkla 'tuz ruhu' önerildiği ortaya çıkmıştı.

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Şeyma Subaşı'dan ''hidrolik asit'' özrü

Sosyal medyada tepki çeken bu hata karşısında yayınevi açıklama yapmıştı.

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