Şeyma Subaşı'dan ''hidrolik asit'' özrü

'SADECE ŞEYMA' KİTABINDA SKANDAL HATA Subaşı'nın kitabındaki "Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım" kısmında, "hidroklorik asit" ile "hyaluronik asit" kelimelerinin karıştırıldığı ve okuyucuya yanlışlıkla 'tuz ruhu' önerildiği ortaya çıkmıştı.