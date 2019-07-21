Şeyma Subaşı'dan ''hidrolik asit'' özrü
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Ayrılıktan sonra Subaşı, Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Şeyma Subaşı, televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra, "Sadece Şeyma" adlı kitabını piyasaya çıkarmıştı.
'SADECE ŞEYMA' KİTABINDA SKANDAL HATA Subaşı'nın kitabındaki "Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım" kısmında, "hidroklorik asit" ile "hyaluronik asit" kelimelerinin karıştırıldığı ve okuyucuya yanlışlıkla 'tuz ruhu' önerildiği ortaya çıkmıştı.