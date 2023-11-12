Şeyma Subaşı'dan kendisiyle alay eden takipçilerine videolu yanıt
Sosyal medya Şeyma Subaşı’nın Photoshop’u abarttığı fotoğrafı konuşuyor. Duvar fayanslarını yamultan Şeyma Subaşı kendisiyle alay eden takipçilerine bir video ile ilginç bir yanıt verdi.
Miami'den İstanbul'a döndüğünü gecenin bir yarısı paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü.
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Ancak Şeyma Subaşı kendisiyle alay edilen yorumların ardından ilginç bir video paylaşarak takipçilerine bu video ile yanıt verdi.
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İşte Şeyma Subaşı'nın o alay konusu olan paylaşımı ve kendisiyle alay eden takipçilerine yanıtı...
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