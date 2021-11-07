Şeyma Subaşı'dan şaşırtan itiraf: Artık sizi hissetmiyorum
Paylaştığı fotoğraflar ve yorumlarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Paylaştığı fotoğraflar ve yorumlarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığı haberleriyle magazin gündemine gelmişti.
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31 yaşındaki fenomenin, Meedo'yu terk ederek, sekiz yaşındaki kızı Melisa ile beraber eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleştiği iddia edilmişti.
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Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan Subaşı, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine, "Sizi artık hissetmiyorum" dedi.
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İşte Şeyma'nın dikkat çeken itiraf notu:
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