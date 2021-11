Şeyma Subaşı'dan Serenay Sarıkaya'ya gönderme: Serenay kadar değil de...

Şeyma Subaşı, Dila Tarkan'ın fotoğrafına "Neden sürekli aynı kişilerle kampanya yapıyorlar acaba Türkiye'de? Sen olmalısın bence artık! Sorry not sorry! Melek Dila" yorumunu yaptı.



Dila Tarkan da yanıt olarak 'Şeymoş'um benim' dedi.