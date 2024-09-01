Şeyma Subaşı'dan tatilde üstsüz ayna pozu
Şimdilerde Bali tatilinde olan Şeyma Subaşı göğüslerini kapatıp çıplak şekilde verdiği ayna pozu yine sosyal medyayı salladı.
Cesur paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurmuştu. Subaşı, kızı Melisa doğduktan sonra evliliğini noktalamıştı.
Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın bu evliliği sadece 5 ay sürmüştü.
POZLARI BÜYÜK YANKI UYANDIRIYOR
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı'nın büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Instagram hesabından da sık sık paylaşımlarda bulunan Şubaşı'nın pozları büyük yankı uyandırıyor.
BALİ TATİLİNDEN PAYLAŞIMLARDA BULUNUYOR
Instagram hesabından tatil paylaşımlarına doymayan ünlü güzel, şimdilerde Bali'de dolu dizgin bir tatil geçiriyor. Bali tatilinden karelerini paylaşan Subaşı'nın kusursuz fiziği ve güzelliği büyük beğeni topluyor.