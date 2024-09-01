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Şeyma Subaşı'dan tatilde üstsüz ayna pozu

Şimdilerde Bali tatilinde olan Şeyma Subaşı göğüslerini kapatıp çıplak şekilde verdiği ayna pozu yine sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı'dan tatilde üstsüz ayna pozu - Resim: 1

Cesur paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen  Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurmuştu. Subaşı, kızı Melisa doğduktan sonra evliliğini noktalamıştı. 

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Şeyma Subaşı'dan tatilde üstsüz ayna pozu - Resim: 2

 Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın bu evliliği sadece 5 ay sürmüştü. 

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Şeyma Subaşı'dan tatilde üstsüz ayna pozu - Resim: 3

POZLARI BÜYÜK YANKI UYANDIRIYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı'nın büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Instagram hesabından da sık sık paylaşımlarda bulunan Şubaşı'nın pozları büyük yankı uyandırıyor. 

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Şeyma Subaşı'dan tatilde üstsüz ayna pozu - Resim: 4

BALİ TATİLİNDEN PAYLAŞIMLARDA BULUNUYOR

Instagram hesabından tatil paylaşımlarına doymayan ünlü güzel, şimdilerde Bali'de dolu dizgin bir tatil geçiriyor. Bali tatilinden karelerini paylaşan Subaşı'nın kusursuz fiziği ve güzelliği büyük beğeni topluyor. 

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