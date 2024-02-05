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  4. Şeyma Subaşı'dan yeni yaz pozu: Kırmızı bikinisiyle mest etti

Şeyma Subaşı'dan yeni yaz pozu: Kırmızı bikinisiyle mest etti

Yaz kış demeden tatil pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı bunlara bir yenisini daha ekledi.

Şeyma Subaşı'dan yeni yaz pozu: Kırmızı bikinisiyle mest etti - Resim: 1

Yıllar önce Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı ‘Var Mısın Yok Musun?’ isimli yarışma programına katılan ve sonrasında da Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlayarak bir anda popüler hale gelen Şeyma Subaşı, o günden bu yana hem sosyal medyada hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Şeyma Subaşı'dan yeni yaz pozu: Kırmızı bikinisiyle mest etti - Resim: 2

KIRMIZI BİKİNİSİYLE MEST ETTİ

Tarzı ve özel hayatıyla dikkat çeken Subaşı'nın son pozları da çok konuşuldu. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu. 

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Şeyma Subaşı'dan yeni yaz pozu: Kırmızı bikinisiyle mest etti - Resim: 3

Kırmızı bikinisiyle çekilen pozlarını 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma "Kırmızı" notunu düştü. 

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Şeyma Subaşı'dan yeni yaz pozu: Kırmızı bikinisiyle mest etti - Resim: 4

Ünlü ismin paylaşımına, "Hayatın hakkını veren tek insan", "Dünyanın en şanslı insanlarından biri", "Kış yaşamayan tek insan" gibi yorumlar yapıldı.

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