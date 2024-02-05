Şeyma Subaşı'dan yeni yaz pozu: Kırmızı bikinisiyle mest etti
Yaz kış demeden tatil pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı bunlara bir yenisini daha ekledi.
Yıllar önce Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı ‘Var Mısın Yok Musun?’ isimli yarışma programına katılan ve sonrasında da Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlayarak bir anda popüler hale gelen Şeyma Subaşı, o günden bu yana hem sosyal medyada hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
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KIRMIZI BİKİNİSİYLE MEST ETTİ
Tarzı ve özel hayatıyla dikkat çeken Subaşı'nın son pozları da çok konuşuldu. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
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Kırmızı bikinisiyle çekilen pozlarını 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma "Kırmızı" notunu düştü.
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Ünlü ismin paylaşımına, "Hayatın hakkını veren tek insan", "Dünyanın en şanslı insanlarından biri", "Kış yaşamayan tek insan" gibi yorumlar yapıldı.
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